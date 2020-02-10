Украинцы возмущены участием своих гимнасток в Гран-при Москвы

Поездка украинских гимнасток в Россию для участия в Гран-при Москвы вызвала неоднозначную реакцию в соседней стране. Украинцы были возмущены поступком спортсменок и их тренерского штаба, решивших принять участие в соревнованиях.

Изначально реакция на поездку в Россию поступила от украинских комментаторов, выступивших с критикой тренера гимнасток Ирины Дерюгиной, сообщают РИА Новости. Однако вскоре подключились и обычные пользователи интернета.

Дополнительным раздражителем для них стала выложенная Ириной фотография в свой личный Instagram. На снимке она запечатлена на фоне вечернего Кремля. И под этим постом посыпались гневные комментарии украинцев.

"Стыдно за таких спортсменов", — негодует один из них.

"Дно. Было бы хорошо, если бы ты вообще не возвращалась", — вторил другой пользователь.

"Ты – позор нашей страны!", — добавлял третий.

Впрочем, были те, кто не увидел никакого криминала в поездке украинской делегации в Россию.

"Куда ни глянь – всюду майдан головного мозга", — вступился за тренера один из подписчиков.

"Столько, сколько она сделала для страны, вам и не снилось!" — написал еще один пользователь.

Отметим, что в Москве Ева Мелещук и Кристина Пограничная – как раз те самые спортсменки из Украины, были приняты достаточно тепло. Российские зрители поддерживали гимнасток из соседнего государства и аплодировали при каждом их удачном элементе.