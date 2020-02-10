Борт "Победы" экстренно вернулся в аэропорт вылета

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург пассажирский самолет авиакомпании "Победа" сообщил диспетчерам о возникшей на борту технической неисправности и совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета Пулково.

К месту приземления воздушного судна экстренно прибыла аварийно-спасательная команда, но задействовать ее не потребовалось — борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки. Пассажиры высажены в терминал, аэропорт работает в штатном режиме, передает ТАСС.