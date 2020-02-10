Французские регбисты вышли в лидеры Кубка шести наций

В регбийном Кубке шести наций завершился второй тур. По его итогам сменился лидер престижного европейского турнира по регби среди сборных команда. Теперь возглавила таблицу команда Франции.

Французы добились второй победы кряду. После того, как регбисты "Ле Бле" обыграли Англию, они продолжили начатое с Италией. Это произошло также в родных стенах. Итоговый счет 35:22 в пользу французов.

Две победы из двух имеет и Ирландия. В матче второго тура спортсмены с берегов Лазурного острова нанесли поражение действующему чемпиону КШН – сборной Уэльса. Встреча проходила в Дублине и завершилась минимальной по-регбийным меркам победой "клеверных" – 24:14.

И наконец, в Эдинбурге сборная Шотландии встречалась в старом британском дерби с соседями из Англии. Встреча получилась упорной, обошлась одной попыткой, и завершилась со счетом 13:6 в пользу "Алых роз".

Таким образом, после двух раундов Кубка шести наций Франция с Ирландией имеет равное (по 9) количество очков, но опережает ирландцев по дополнительным показателям. Следом Уэльс и Англия делят третью-четвертую строчку (у обеих команд по 5 баллов), Шотландия набрала два очка, а Италия – ни одного.