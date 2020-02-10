10 компаний, меняющих мир к лучшему

Эксперты журнала Fortune составили список компаний, меняющих мир. Всего в список 2019 года вошли 52 компании из разных стран мира.

В списке оказались компании, которые используют технологии и инновации, позволяющие сделать наш мира лучше.

Ниже мы расскажем о 10 компаниях, меняющих к лучшему мир.

10. TerraCycle

TerraCycle — американская компания по переработке органических отходов, организация социального предпринимательства. Кроме того, компания производит из вторсырья рюкзаки, сумки, пеналы, продуктовые сумки.

9. Schneider Electric

Schneider Electric — французская энергомашиностроительная компания, производитель оборудования для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных.

8. Bank of America

Bank of America — американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. Входит в четвёрку крупнейших финансовых конгломератов США.

7. Centene

Centene Corporation – американская компания, предоставляющая услуги медицинского страхования и медицинского обслуживания. Значительная часть дохода компании – услуги лицам, получающим льготы в рамках государственных программ помощи или пособий.

6. Santander

Santander — крупнейшая финансово-кредитная группа в Испании. Помимо Испании Santander занимает одно из ведущих мест в Великобритании и в ряде стран Латинской Америки, также представлена в США. Ключевой структурой группы является Banco Santander.

5. Walmart

Walmart — Американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под торговой маркой Walmart.

Основными регионами деятельности являются США и Мексика, также значительно присутствие в Канаде, Южной Америке, Великобритании, ЮАР, Китае и Японии.

4. TE Connectivity

TE Connectivity — компания-разработчик решений по объединению и управлению устройств в сфере автоматизированного промышленного оборудования, систем передачи данных, аэрокосмической, оборонной и нефтегазовой промышленности, бытовой техники, энергетики и подводных коммуникаций.

3. BYD

BYD — производитель автомобилей, расположенный в Шэньчжэне.

Компания пропагандирует модель развития «Самостоятельная разработка, собственная марка, самостоятельное развитие».

2. Mastercard

Mastercard — — международная платёжная система, транснациональная финансоваякорпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира.

Во всём мире основным бизнесом является обработка платежей между банками-эквайрерами, обслуживающими торговые точки, банками-эмитентами или кредитными кооперативами, использующими для оплат дебетовые и кредитные карты бренда «Mastercard».

1. Qualcomm

Qualcomm — компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи, а также SoC, расположенная в Сан-Диего, Калифорния, США.