Сборная Бразилии квалифицировалась на Олимпиаду-2020

Молодежная сборная Бразилии по футболу возрастной категории до 23 лет официально стала участником Олимпийских игр 2020 года в японском Токио. Это стало известно после того, как бразильская молодежь выиграла решающий для себя матч квалификационного этапа.

В этой встрече бразильцы встречались со сверстниками из Аргентины и добились победы со счетом 3:0. Два мяча на свой счет записал Матеус Кунья, а еще один гол забил Паулиньо.

Впрочем, накануне аргентинцы уже завоевали аналогичную путевку, набрав шесть очков. Они отобрались в финальный турнир Олимпиады с первого места. Бразилия набрала пять баллов и потеснила со второй строчки, также дающей право на выход на Игры, команду Уругвая (4). Она осталась без места на Олимпиаде.