АЕК Массимо Карреры победил в афинском дерби

Афинский АЕК, которым руководит бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера, в матче 23 тура греческой Суперлиги, выиграл у другого клуба из столицы Греции – "Панатинаикоса" со счетом 1:0. АЕК одержал седьмую победу в десяти встречах, проведенных под руководством итальянского специалиста.

Единственный мяч в матче на 8 минуте забил аргентинский легионер АЕКа Серхио Араухо. АЕК прервал победную серию "Панатинаикоса" из пяти встреч. АЕК с 44 очками занимает третье место. "Панатинаикос", набравший 37 очков, занимает четвертое место.

Под руководством Массимо Карреры АЕК выиграл 7 встреч, сыграл вничью две – в том числе и с лидером Суперлиги "Олимпиакосом". Единственное поражение афинский клуб потерпел в матче с чемпионом Греции ПАОКом.