Билл Гейтс заказал экологичную суперъяхту на водородном топливе

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заказал первую в истории кораблестроения суперъяхту, работающую на жидком водороде. Покупка обойдётся миллиардеру, входящему в тройку богатейших людей мира, в 644 миллиона долларов.

Aqua - 112-метровая люксовая яхта - была представлена в прошлом году на ежегодном яхт-шоу в Монако нидерландской фирмой Sinot. Корабль оснащается двумя мегаваттными моторами, получающими ток от топливных ячеек. В них водород (хранящийся на борту в жидком виде в двух охлаждённых до -253 градусов Цельсия баках) взаимодействует с кислородом, образуя воду и вырабатывая электричество.

По данным издания Sunday Telehraph, первым сообщившего о сделанном Гейтсом заказе, суперъяхта будет спущена на воду не раньше 2024-го года. Максимальная скорость корабля невелика - 17 узлов (около 20 км/ч), однако запаса хода примерно в 6000 километров хватит, чтобы добраться по морю от Нью-Йорка до Лондона.

Aqua с её пятью палубами, каютами для 14 гостей и 31 члена команды, спортивным залом, бассейном и вертолётной площадкой всё же не будет полностью экологичной. Поскольку береговая инфраструктура для заправки жидким водородом в мире не развита, корабль получит резервную силовую установку на дизельном топливе.

Наверняка найдутся те, кто упрекнёт сооснователя Microsoft за такую покупку: действительно, несколько сот миллионов долларов инвестиций в проекты в области "чистой" энергии принесли бы окружающей среде планеты гораздо больше пользы, чем одна "чистая" суперъяхта. И Гейтс такие инвестиции делает - например, в стартап Heliogen, обещающий совершить прорыв в солнечной энергетике.