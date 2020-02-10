Коронавирусом заболеет каждый 20-й житель Уханя

Число заболевших в результате заражения коронавирусом превысило 40 тысяч человек. Погибли — 908. Такие данные приводит Госкомитет здравоохранения КНР. Вирус уже побил рекорд по смертности среди аналогичных заболеваний. Количество его жертв уже превысило общее число погибших от ближневосточного респираторного синдрома и атипичной пневмонии.

Сотни пациентов и десятки часов работы без возможности поесть и отдохнуть. Таковы будни китайских врачей в условиях эпидемии коронавируса.

Власти в спешке строят больницы, и они моментально заполняются. Только в самом Китае заболевших уже больше 40 тысяч человек. Исследователь Адам Кучарски прогнозами не успокаивает. По его данным, пик эпидемии еще впереди, к тому моменту зараженным окажется каждый 20-й житель Уханя.

Не спасаются от заражения и сами врачи. Среди погибших оказался Ли Вьенлян. Он работал в центральной больнице Уханя и одним из первых стал бить тревогу по поводу неизвестного коронавируса. 11 января у врача появились кашель и высокая температура. Позднее он сообщил, что заражение подтвердилось.

"Директор больницы сказал, что мой сын был в стабильном состоянии. Не мог встать с постели, но мог есть. Его состояние внезапно ухудшилось два дня назад. Мы не знаем причину. Мы редко связывались с ним, потому что знали, что он устал. Я, конечно, беспокоилась о своем больном сыне. Я отправляла ему сообщения, но они были очень короткими", — говорит мать Ли Вэньляна Лю Шуюнь.

Мать погибшего в слезах зачитывает последние сообщения от сына. По словам женщины, она так и не смогла увидеться с ним после того, как врач оказался в числе зараженных.

"Нам не разрешили сесть в машину, которая везла тело моего сына. Нам сказали, что мы можем заразиться. Мы пошли в отделение неотложной помощи, но они не позволили нам заглянуть внутрь. На похоронах мы не смогли даже последний раз взглянуть на нашего сына".

В эпицентр заражения — центральную провинцию Хубэй — было направлено свыше 10 000 медиков. Многие ради спасения жизней своих соотечественников оставили дома свои семьи. Времени на общение с ними почти нет. Детям врачей ничего не остается, как записывать для своих родителей видеообращения: "Я обязательно буду хорошо учиться, а когда вырасту, как и вы буду приносить пользу Родине"."Не волнуйся обо мне. Лучше позаботься о том, чтобы защитить себя, пока ты помогаешь больным. Мама, я люблю тебя. Держись. Очень жду и надеюсь, что ты вернешься домой целой и невредимой". "Папа, держись. Будь аккуратнее. Я по тебе соскучилась. Люблю тебя".

Подвиг врачей в Китае не забывают. Местная медиагруппа выпустила специальное телевизионное шоу. Шесть ведущих читали стихи с историями жителей страны, которые борются с эпидемией.

Между тем, работа врачей не проходит впустую. Выздоровели уже свыше 3 тысяч человек. По данным государственного комитета Китая по здравоохранению, коронавирус начинает сдавать позиции. Скорость его распространения в провинциях Китая падает. К борьбе с вирусом присоединяются и другие страны. ВОЗ направила в Китай группу экспертов для изучения ситуации. А Соединенные Штаты потратят на борьбу с заболеванием почти 70 миллионов долларов.