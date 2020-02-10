Китай медленно возвращается к работе на фоне вспышки коронавируса

Работники начали возвращаться в офисы и на заводы по всему Китаю в понедельник, поскольку правительство ослабило некоторые ограничения на работу, связанные со вспышой коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Власти предписали предприятиям добавить до 10 дополнительных дней к новогодним каникулам, которые должны были закончиться в конце января. Однако в понедельник большое количество рабочих мест по-прежнему остается пустым, и многие "белые воротнички" работают из дома.

Тайваньская Foxconn получила разрешение китайского правительства на возобновление производства на ключевом заводе в северокитайском городе Чжэнчжоу, сообщил в понедельник Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Автопроизводители Tesla, Daimler и Ford Motor заявили, что возобновят производство на своих заводах в понедельник.

Южнокорейская Samsung Electronic в понедельник возобновила производство на своей фабрике бытовой техники в Китае, а также продолжает операции на заводе по производству микросхем в стране.

Между тем, игровой гигант Tencent Holdings попросил сотрудников продолжать работать из дома до 21 февраля.

По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось в стране до 908 человек. Подтверждено более 40 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Длительное закрытие заводов в Китае вызвало обеспокоенность в отношении глобальных цепочек поставок.

Прямые экономические потери для Китая и других стран мира в I квартале 2020 года могут составить более 280 миллиардов долларов, подсчитали в британской консалтинговой компании Capital Economics. При таком сценарии в мировой экономике впервые с 2009 года не будет отмечен рост ВВП в квартальном выражении.