Власти планируют лишить монополии контроля над инвестпрограммами

Правительство планирует лишить "Газпром", "Транснефть", РЖД, "Ростелеком" контроля над инвестпрограммами и строить за их счет инфраструктуру для инвесторов.

Но естественные монополии выступили против законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщили "Ведомости" со ссылкой на письма компаний в Минэкономики и Минтранс.

По законопроекту, если тариф все-таки придется поднять, то естественные монополии обязаны компенсировать ущерб инвесторам.

Компенсация выпадающих доходов возможна только за счет повышения тарифов на услуги для других потребителей, в том числе граждан, говорится в письме РЖД, а сокращение выручки создаст риск невыполнения РЖД инвестиционной программы, утверждается в письме.

Правительство намерено лишить монополии контроля над инвестпрограммами, считают в компаниях и выступают против.