Путин: обстановка в мире становится все более турбулентной

Международная обстановка становится более турбулентной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам МИД РФ с Днем дипломатического работника.

В поздравительной телеграмме глава государства назвал работу российских дипломатов на сирийском направлении эффективной. Также он отметил, что достигнуты ощутимые результаты в деле развития ЕврАзЭС и ОДКБ. Укрепляется сотрудничество с Китаем, Индией, странами Евразии, Латинской Америки и Африки.

Вместе с тем сложная международная обстановка требует активных действий, направленных на обеспечение стабильности и формирование справедливого миропорядка. Поэтому России нужно в полной мере использовать позиции в Совбезе ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС, "Большой двадцатке" и других многосторонних структурах.

Также, по словам Путина, важно наращивать усилия по обеспечению прав и интересов соотечественников за рубежом, по защите русского языка. Безусловным приоритетом должна оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне, что особенно актуально в связи с 75-летием Победы.