Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,87-63,99 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,87 руб. — это на 25,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 69,94 руб., опустившись на 21,25 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 23,35 коп. до 66,6 руб.

Котировки нефти остаются под давлением в начале недели. Участники рынка оценивают влияние вспышки коронавируса на спрос на нефть и ждут дальнейших шагов ОПЕК+.

К 10:01 мск стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,04% до $54,45 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составила $50,32 за баррель.