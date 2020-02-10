Убийство охранника: Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик"

Мосгорсуд сегодня огласил оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника. Как указывается в решении, обвиняемый был оправдан "за отсутствием состава преступления", передает РИА Новости. Само дело отправлено на дополнительное расследование для установления нового обвиняемого.

Ранее Аверьянова оправдала коллегия присяжных, рассматривавшая дело. Заседатели посчитали недоказанным тот факт, что именно он убил охранника, пытаясь воспрепятствовать работе судебных приставов. После этого бизнесмен был освобожден из-под ареста.

Инцидент произошел 27 декабря 2017 года. В тот день на фабрику пришли представители взыскателя долгов и судебные приставы. По версии следствия, Аверьянов, не желая допускать их на территории выстрелил из охотничьего карабина в одного из сопровождавших их охранников. Мужчина скончался на месте.

Сам Аверьянов ранее в суде рассказывал, что принял пришедших за рейдерских захватчиков. По его словам, он делал предупредительные выстрелы в пол, а потом оружие у него пытались отобрать, и смертельный выстрел был сделан случайно. В ходе допроса он не признал вину, объяснив свои действия самообороной.