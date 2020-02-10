Вести.net: власти Китая не разрешают производителям смартфонов возобновлять работу

Сегодня истекает срок до которого из-за вспышки коронавируса были продлены новогодние каникулы на китайских фабриках и производство техники должно возобновиться. Однако, японское издание Nikkei сообщает, что власти города Шэньчжэнь, где находятся основные заводы, разрешение на начало работ не дают, все из-за того же риска распространения вируса при большом скоплении людей.

По информации Nikkei это в первую очередь касается компании Foxconn - это сотни тысяч рабочих, крупнейший сборщик техники для таких брендов, как Apple, Google, Amazon, Huawei, HP и Dell. Потенциально дальнейший простой фабрик может вызвать нехватку техники в том числе и в России. Более того, по данным Nikkei местные власти предупредили руководство сборочных производств, что нарушение мер по борьбе с вирусом могут стоить уголовного преследования, вплоть до смертной казни.

Сроки возобновления производства не называются, но магазины Apple в Китае уже закрыты до 15 февраля, а некоторые заводы, которые производят комплектующие электроники до 17 февраля и вроде как власти некоторых регионов просят о дальнейшем продлении каникул. Но накануне чиновники из Шэньчжэня заявили, что не запрещали Foxconn возвращаться в строй, а только проводят инспекции и примут окончательное решение после завершения всех проверок.

Агентство Reuters сообщает, что Foxconn уже вернул десятки сотрудников в Шэньчжэнь и они ждут возобновления производства. В любом случае все рабочие будут носить маски, им регулярно будут измерять температуру и даже питаться они будут по особому безопасному меню. Кроме того известно, что сегодня начинают работу фабрики производителей оборудования связи ZTE и электромобилей BYD, а также завод Tesla в Китае. Аналитики Standard & Poor's уже подсчитали, что вспышка коронавируса будет стоить Китаю почти целого процента роста ВВП.

Еще немного о последствиях вируса не настолько заметных для обычного потребителя, но серьезных для индустрии. Сразу несколько компаний отказались от поездки на главную европейскую технологическую выставку года MWC20, всемирный мобильный конгресс. Она пройдет в конце февраля в Барселоне. Еще несколько гигантов сократили свою программу в рамках мероприятий и, судя по всему, это будет очень заметно, ибо значительную часть и аудитории и участников барселонской выставки составляют как раз гости из Китая.

Но засомневались не только и не столько китайцы. Уже известно, что в Испанию не приедут мобильные подразделения корейской LG, а также американской Nvidia и шведская Ericsson. Все объяснили отказ тем, что не хотят подвергать сотрудников дополнительному риску на фоне вспышки коронавируса. А китайская ZTE и корейская Samsung объявили, что сократят свои программу на выставке. У обеих на мероприятия приедут меньше сотрудников, чем планировалось. При этом ZTE, к которой в силу ее китайского происхождения приковано особое внимание, опубликовала даже отдельный пресс-релиз, в котором заверила, что все сотрудники китайского офиса, которых отправят в Барселону, помещены в двухнедельный карантин. Топ-менеджеры компании те же две недели до выставки будут отсиживаться в Европе. Тоже своего рода карантин, а на стенде с посетителями общаться и вовсе жители Европы и сотрудники европейского офиса ZTE, что же до организаторов самой выставки, то они пока не планируют никаких изменений в программе, но попросили гостей обойтись без рукопожатий.