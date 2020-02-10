11 главных событий предстоящей недели

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вновь окажется в центре внимания: два дня подряд он будет отчитываться перед Конгрессом о своей работе. Тем временем банкиры в Москве готовятся поговорить о наболевшем на встрече с руководством Банка России.
Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели.
Вторник, 11 февраля
- Пауэлл выступит перед Комитетом финансовых услуг Палаты представителей
Пауэлл представит полугодовой доклад о монетарной политике, выступив во вторник в Палате представителей, а в среду — в Сенате. Эпидемия вируса и опасения по поводу ее последствий для экономики заставили трейдеров увеличить число ожидаемых снижений ставки в этом году до двух, однако за последние дни ожидания второго смягчения развеялись.
- Выступление Кристин Лагард в Европарламенте
Комментарии чиновников столь высокого ранга традиционно приковывают внимание инвесторов, поскольку могут содержать оценку текущего состояния национальной и мировой экономики, а также намёки на дальнейшие действия регулятора.
- Всемирная организация здравоохранения проведет международный форум по коронавирусу
Международный форум, посвящённый проблеме уханьского коронавируса 2019-nCoV, откроется 11 февраля. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус пояснил, что на мероприятии эксперты обсудят вопросы ускоренной разработки вакцины и лечения против 2019-nCoV.
- ПАО “Газпром” проведет День инвестора в Нью-Йорке
В 2019 году компания также провела две встречи с инвесторами. Дни инвестора состоялись в феврале в Сингапуре и Гонконге при участии топ-менеджеров Газпрома и представителей дочерних компаний.
Среда, 12 февраля
- Пауэлл выступит на заседании банковского комитета Сената
После январского заседания, на котором ФРС оставила ставки без изменений, Пауэлл заверил, что регулятор следит за ситуацией с вирусом и назвал текущую ДКП оптимальной. Посмотрим, изменилась ли его позиция.
- Обзор ОПЕК по рынку нефти
Ранее министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб, являющийся в данное время председателем конференции ОПЕК, призвал «усилить сокращение добычи нефти, [решение] о котором должно быть принято до конца второго квартала 2020 года».
Он указал на связь вспышки коронавируса в Китае с негативными тенденциями в мировой экономике. По его словам, отрицательное воздействие испытывают на себе торговля, промышленность, туристический бизнес, а также транспортные сообщения.
Четверг, 13 февраля
- Ежегодная встреча кредитных организаций с руководством Банка России
На ежегодной встрече с банкирами в подмосковном пансионате Бор в четверг руководители регулятора, включая председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину, могут обсудить планируемые изменения правил для системно значимых кредитных организаций. Банкиров, скорее всего, будут интересовать возможные ограничения в области розничного кредитования и меры, направленные на улучшение конкуренции.
- Газпром проведет День инвестора в Лондоне
"Газпром" проведет "День инвестора" в 2020 году — 11 февраля в Нью-Йорке и 13 февраля в Лондоне, сообщили в компании.
- Обзор МЭА по рынку нефти
Как ранее сообщало Международное энергетическое агентство (МЭА), мировой спрос на нефть в декабре прошлого года вырос на 955 тыс. баррелей в сутки, в годовом исчислении – до 101,1 млн баррелей в сутки, а в IV квартале он увеличился на 1,9 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем аналогичного периода 2018 года.
Пятница, 14 февраля
- Мюнхенская конференция по безопасности; КНДР впервые представит свою делегацию
КНДР впервые направит представителя правительства на предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности. В Мюнхен приедет заместитель главы МИД КНДР Ким Сон Ген. Мюнхенская конференция пройдет 14-16 февраля. Всего организаторы ожидают как минимум 18 глав государств и правительств и около 70 министров иностранных дел и обороны.
- США и Китай, как ожидается, снизят пошлины на взаимный импорт в рамках выполнения соглашения первого этапа