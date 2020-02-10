Посетителям из Китая придется выехать на главную хайтек-выставку за две недели до ее начала

Организаторы Mobile World Congress - крупнейшей ежегодной отраслевой выставки в области телекоммуникаций и мобильной индустрии в Европе - решили ужесточить меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

Ранее несколько крупных компаний - ZTE, LG, Nvidia и Ericsoon - отказались от участия в MWC, которая в этом году пройдёт в конце февраля в Барселоне. Они опасаются за безопасность сотрудников.

Генеральный директор ассоциации GSMA (организует выставку) Джон Хоффман сообщил в письме, разосланном всем зарегистрированным участникам (есть в распоряжении Вестей.Ru) о новых мерах по предотвращению распространения вируса во время MWC.

Так, на мероприятие обещают вообще не пускать тех, кто приехал из провинции Хубэй, где зарегистрировано больше всего случаев заболевания новой коронавирусной пневмонией. Кроме того, всем, побывавшим в Китае, придётся доказать (продемонстрировав штампы в паспорте), что они выехали из страны за 14 или более дней до прибытия на выставку.

Также для прохода на территорию MWC и ряда связанных мероприятий участники должны будут пройти измерение температуры и отрицательно ответить на вопрос о контактах с инфицированными.

По данным GSMA, обычно на MWC из Китая приезжают 5-6 тысяч человек из общего числа в 100 000 посетителей и участников. Официальное открытие MWC 2020 намечено на 24 февраля.