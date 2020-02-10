Китай предостерег Францию от исключения Huawei из сетей 5G

Китай предостерег Францию от исключения Huawei Technologies Co. из сетей 5G на фоне кампании США против китайского технологического гиганта, сообщает Bloomberg.

В воскресенье посольство Китая в Париже призвало Францию установить "прозрачные критерии и одинаково относиться ко всем компаниям".

Оно предупредило, что различие в обращении в зависимости от страны происхождения компании будет рассматриваться как "вопиющая дискриминация" и "замаскированный протекционизм".

В заявлении посольства также содержится завуалированное предупреждение. "Мы не хотим, чтобы развитие" в Китае финской Nokia Oyj и шведской Ericsson AB "пострадало из-за дискриминации и протекционизма" в отношении Huawei со стороны Франции и других европейских стран, заявили в посольстве.

Компания Huawei — крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования — столкнулась с препятствиями, поскольку США подозревают китайские технологические компании в связях с правительством КНР и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа. Huawei отрицает нарушения.

В конце января Великобритания решила предоставить Huawei ограниченный доступ к своим сетям 5G. "Поставщики с высоким риском" не смогут участвовать в развитии "особо важных составляющих" сетей 5G, в остальных частях сетей их участие не должно превышать 35%.

Позднее в ходе визита в Великобританию госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон "будет оценивать, как Великобритания будет реализовывать запланированные проекты". По словам Помпео, у британских властей "еще есть шанс пересмотреть выполнение данных планов".