Через месяц в Москве откроют сразу 6 новых станций метро

Почти 25 тыс. человек задействованы в строительстве новых станций и линий московского метрополитена, через месяц в Москве откроют сразу шесть новых станций метро, заявил глава "Мосинжпроета" Александр Горностаев.

"Начиная 2011 г. компания "Мосинжпроект" является основным подрядчиком по программе развития метро в Москве. За это время уже построено 83 км новых линий, 42 станции и десять электродепо. В прошлом году мы открыли четыре станции, а буквально через месяц пассажиров примут еще шесть станций московской подземки", — отметил Горностаев, сообщает "Интерфакс".

"На сегодняшний день работы в круглосуточном режиме ведутся на 42 станциях метро и восьми электродепо, на строительстве задействовано порядка 25 тыс. человек", — пояснил Горностаев.

Речь идет об открытии четырех станций Некрасовской линии и двух станций Большого кольца. "На сегодняшний день основные усилия компании направлены строительство Большой кольцевой линии метро, завершить проект планируется уже к 2023 г.", — подчеркнул Горностаев.

После завершения всех работ эта ветка станет самой протяженной кольцевой линией в мире. "Кроме того, сегодня начата работа над проектами новых радиальных линий метро — Коммунарской, Рублево-Архангельской и Бирюлевской", — заключил Горностаев.