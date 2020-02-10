В ближайшие три года в новой Москве построят 8 млн кв. м недвижимости

В ближайшие три года в новой Москве построят почти 5 млн кв. м жилья и 3 млн кв. м недвижимости, заявил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"В ближайшие три года мы планируем построить около 5 млн кв. м жилья и 3 млн кв. м коммерческой недвижимости", — отметил Жидкин.

Все районы новой Москвы развиваются комплексно, то есть строители одновременно с жильем возводят социальную и коммерческую инфраструктуру. "Возведение за три года 3 млн кв. м нежилой недвижимости позволит создать около 80 тыс. рабочих мест. Такой подход будет сохранен и на будущее при развитии новых округов", — заключил Жидкин.