Иностранцы - владельцы трудовых патентов принесли бюджету Москвы 18,3 млрд рублей

Работающие в Москве по трудовым патентам иностранные граждане в 2019 г. перечислили в бюджет Москвы 18,3 млрд руб., заявил глава столичного департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.

"Это на 5,2% больше, чем в 2018 г.", — отметил Тихонов, сообщает "Интерфакс".

В 2019 г. многофункциональный миграционный центр в Сахарово выдал 463,7 тыс. трудовых патентов, что на 2,7% больше, чем в 2018 г. "Половина патентов была выдана гражданам Узбекистана, 38% — Таджикистана, 6% — гражданам Украины", — уточнил Тихонов.

За последние пять лет иностранные граждане получили более 2 млн патентов на работу в Москве, бюджет столицы получил 77 млрд руб. "Трудовые мигранты занимают особую нишу на московском рынке труда и не конкурируют за рабочие места с жителями Москвы, так как работают преимущественно в профессиях, невостребованных москвичами для трудоустройства: разнорабочими, дворниками, уборщиками, грузчиками", — пояснил Тихонов.

Все 100% получивших патент мигрантов прошли в ММЦ медицинское обследование и сдали экзамен на знание русского языка.