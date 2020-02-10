Кардиологи США: золотого стандарта частоты сердечных сокращений не существует

Частота сердечных сокращений (ЧСС) - физиологический показатель нормального ритма сердцебиения. Он отражает количество сокращений, которые совершает сердце за минуту, и в норме совпадает с пульсом (количеством расширений артерии за минуту в моменты выброса крови сердцем).

Медики считают, что в среднем у людей в состоянии покоя частота сердечных сокращений должна составлять 60-80 ударов в минуту.

Однако новое исследование учёных из США показало, что это не так. На самом деле нормальный сердечный ритм у разных людей может отличаться на десятки ударов в минуту.

В рамках крупнейшего в своём роде анализа специалисты изучили данные более 92 тысяч человек, которые носили устройства, отслеживающие частоту сердечных сокращений, в среднем в течение 320 дней. Средний возраст добровольцев составил 46 лет.

Авторы оценили вариабельность ЧСС в состоянии покоя у участников с течением времени, и оказалось, что она составляет от 40 до 109 ударов в минуту. Диапазон почти в 70 ударов в минуту оказался неожиданно широким, признаются исследователи.

Усреднённый показатель ЧСС составил 65,5 удара в минуту. При этом у мужчин он чаще варьировался от 50 до 80 ударов в минуту, а у женщин - от 53 до 82 ударов в минуту.

Кардиологи, к слову, учли факторы, способные повлиять на частоту сердечных сокращений (возраст, пол, индекс массы тела, среднесуточная продолжительность сна, курение, уровни физической активности). Взятые вместе, эти факторы обусловили менее 10% наблюдаемых различий.

Также специалисты выявили небольшие сезонные колебания: значения ЧСС в среднем были чуть более высокими в январе и чуть более низкими - в июле.

Другое любопытное наблюдение: у каждого пятого человека в короткие периоды времени (около недели) ЧСС в состоянии покоя отличалась от "личной нормы" на десять и более ударов в минуту.

Кроме того, у женщин изменчивость ЧСС была выше, чем у мужчин, что может быть связано с гормональными изменениями в течение каждого месяца.

Эти данные свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований, более долгосрочных, отмечают специалисты.

Также медикам важно понять, может ли ежедневное отслеживание ЧСС человека в состоянии покоя способствовать раннему выявлению клинически важных физиологических изменений.

Ведь получается, что теперь у кардиологов нет "золотого стандарта". То есть в том случае, когда врач измеряет ЧСС пациента и видит, что она составляет (казалось бы) нормальные 70 ударов в минуту, это может быть серьёзным отклонением от "личной нормы" данного конкретного пациента.

Научная статья по итогам этой работы представлена в журнале PLOS ONE.

Кстати, ранее "Вести.Наука" рассказывали о новой системе мониторинга сердечной деятельности, "упакованной" в сиденье унитаза, и о камере, которая высчитывает ЧСС бесконтактным способом.

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