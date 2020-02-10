Пользователей Windows 7 лишили функции выключения

Некоторые пользователи Windows 7 пожаловались, что не могут выключить свои компьютеры. Этот сбой появился в операционной системе уже после официального прекращения её поддержки производителем, корпорацией Microsoft.

Авторы постов на Reddit и форумах Microsoft жалуются, что система при попытке выключить или перезагрузить компьютер через меню "Пуск" выдаёт окно ошибки с текстом "У вас нет прав на выключение этого компьютера". Судя по всему, проблема возникает только на некоторых системах, но чем именно она вызвана - пока неизвестно.

Возможно, сбой как-то связан с системой контроля прав пользователей. Владельцы Windows 7 версий Professional, Ultimate или Enterprise могут попытаться избавиться от ошибки, воспользовавшись опубликованной порталом QuickHeal инструкцией (на русский её перевело издание 4PDA).

Также выключить "пострадавший" компьютер можно, воспользовавшись кнопкой на корпусе или сначала нажав комбинацию Ctrl+Alt+Del, а потом - красную кнопку в правом нижнем углу экрана. Ранее стало известно, что в последнем обновлении Windows 7 программисты Microsoft подарили пользователям "прощальный баг".