Старт сезона американской серии NASCAR омрачен массовой аварией

Американская гоночная серия NASCAR взяла старт на первом этапе сезона в Дайтоне. Гонка получилась "зажигательной" в переносном и прямом смысле слова. До финиша добрались только шесть машин, остальные сошли из-за аварий. Выиграл этап Эрик Джонс на Toyota.

