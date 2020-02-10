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10 февраля 202012:52

Магазины начинают подключать к Системе быстрых платежей без участия банков

В России начинается подключение российских магазинов к системе быстрых платежей без участия банков — через платежные интеграторы.

Интегратор PayMaster первым объявил о начале предоставления такой услуги.

Система быстрых платежей (СПБ) работает с 28 января 2019 года. Через систему можно переводить деньги и оплачивать покупки, услуги без реквизитов карты или счета.

На транзакцию приходится 15 секунд. Платить через СБП можно с помощью QR-кода. Комиссия при такой оплате может составлять 0,7-1 процента. Иногда это заметно ниже комиссии по банковским картам. Пользователи мобильных банков могут пользоваться новым сервисом. Это около 100 миллиона россиян, подсчитал PayMaster.
 

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