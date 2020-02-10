Роман Шишкин возвращается в "Спартак" на правах свободного агента

Воспитанник московского "Спартака" Роман Шишкин может вернуться в клуб после десятилетней паузы. В ближайшее время 33-летний защитник присоединится к выступающему в ФНЛ "Спартак-2".

Первую половину нынешнего сезона Роман провёл в московском "Торпедо". Но зимой он покинул ряды автозаводцев и стал свободным агентом. Как сообщает "Бизнес Online". Шишкин станет игроком "Спартак-2". Инициатива приглашения исходит от Романа Пилипчука, возглавившего вторую команду "красно-белых" нынешней зимой.

Роман Шишкин выступал за "Спартак" с 2004 по 20010 годы. После чего футболист перешёл в "Локомотив". Также Шишкин известен по выступлениям за "Краснодар", "Крылья Советов" и "Торпедо". На счету Романа 16 матчей в составе сборной России.

Роман Шишкин будет играть в ФНЛ за "Спартак-2". Но при необходимости он может быть привлечен к первой команде, если будет дозаявлен для участия в матчах премьер-лиги.