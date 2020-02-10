В Москве ожидаются метель и сильный ветер

Москву 11 февраля посыпет снегом: за сутки в столице выпадет до 5 сантиметров осадков. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, погоду будут определять атмосферные фронты: в ночь на вторник усилится ветер и пойдет снег.

"Этот процесс – снег и метель – останется у нас на все сутки вторника", – добавила Позднякова.

Что касается температуры воздуха, то она будет держаться чуть ниже нуля ночью (минус 1 – минус три градуса), а днем будет достигать 2 градусов выше нуля.

Главной неприятностью Позднякова назвала сильный ветер: вечером 10 февраля его порывы достигнут 13-18 метров в секунду. Днем 11 февраля ветер слегка ослабнет – до 12-14 метров в секунду.

Тем временем, как сообщает Гидрометцентр России, в Москве сохраняется "желтый" уровень погодной опасности в связи с порывистым ветром и гололедицей.

Как сообщалось 8 февраля, из-за мегациклона в центральные регионы России пришли морозы и снег, а на юге страны вихрь вызвал целую серию катаклизмов.