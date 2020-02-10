В России готовы сертифицировать скоростной Wi-Fi 6 — конкурента 5G

В России вскоре можно будет полноценно использовать новый стандарт Wi-Fi 6, который может составить конкуренцию сотовым сетям 5G. Минкомсвязи собирается начать сертифицировать устройства с его поддержкой, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект, опубликованный на сайте regulation.gov.ru.

В первую очередь это коснётся владельцев устройств Apple, Samsung и Huawei. В представленных осенью 2019-го моделях iPhone и прошлогодних Samsung Galaxy уже есть поддержка нового стандарта на уровне "железа", но пользователям она не доступна, так как устройства с Wi-Fi 6 в России еще не прошли сертификацию. После сертификации связь нового типа может быть разблокирована программно. Купив роутер с поддержкой Wi-Fi 6, можно будет воспользоваться всеми преимуществами нового стандарта локальных беспроводных сетей.

Благодаря большей пропускной способности Wi-Fi 6 в первую очередь пригодится перегруженным сетям с большим количеством подключенных устройств. Например, такие сети будут востребованы в торговых центрах, стадионах и в сфере вещания. Некоторые производители уверены, что новый стандарт связи составит в таких сценариях использования конкуренцию будущим сетям 5G, так как чипсеты для него дешевле и развертывание сети не требует разрешение на использование частот.

Однако операторы связи не разделяют это мнение. Они считают, что у сетей Wi-Fi есть свои ограничения. Как правило Wi-Fi используют дома или на закрытых территориях. Помимо этого, сотовые операторы считают стандарт Wi-Fi не таким безопасным, как мобильное подключение.