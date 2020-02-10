Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве попал на видео

Камера уличного наблюдения запечатлела момент фатального столкновения, произошедшего ранним утром в понедельник, 10 февраля, на Кутузовском проспекте в Москве.

Судя по кадрам, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где протаранил микроавтобус.

Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции, в результате аварии погиб один участник столкновения. По данным ТАСС, еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.