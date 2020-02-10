Косачев: новый бюджет США нацелен на продолжение конфликтов и гибридных войн

Бюджет США на следующий финансовый год нацелен на продолжение международных конфликтов и гибридных войн, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Администрация США предложит 10 февраля проект бюджета на 2021-й финансовый год (начинается 1 октября 2021 г.). Оборонные расходы нового бюджета увеличены с $738 млрд до $740,5 млрд, предусмотрена также военная помощь Украине, сообщает газета The Wall Street Journal.

"Сегодня президент США Дональд Трамп обнародует проект федерального бюджета объемом $4,8 трлн. Предварительные данные в СМИ говорят о том, что это будет весьма агрессивный и, я бы сказал, антигуманный документ", — отметил Косачев в интервью РИА "Новости".

При этом расходы бюджета на соцнужды сократятся на $2 трлн. Речь идет об обязательных программах, включая программу ценообразования на лекарства, о медицинской программе Medicaid, продовольственных талонах, пособиях для инвалидов и других программах. "Под нож пойдут и траты на защиту окружающей среды, бюджет министерства жилищного и городского развития", — подчеркнул Косачев.

"Но там, где речь о конфликтах, расходы только возрастут. На фоне планируемого сокращения помощи другим странам на 21%, поддержка воюющей со своим народом Украины (включая военную) останется неизменной, а некие траты "на противодействие экономикам России и Китая" также собираются наращивать. Военные расходы в целом вырастут на 0,3%, как и иные траты на нужды безопасности", — пояснил сенатор.

По мнению Косачева, пострадают простые люди во многих странах, включая саму Америку. "Как и в тех странах, к кому будут применяться меры экономического "сдерживания". Как и те, кому откажут в помощи развитию. Как и те, кому помогут в войнах, потому что это стимулирует на продолжение кровопролития, а не на поиск компромиссов", — заявил Косачев.

"Бюджет как продолжение гибридных войн — это, в принципе, тенденция последних лет в США. Увы, экономическое поведение, не достойное сверхдержавы — мелкое (и крупное) пакостничество вместо мирового лидерства в реализации тех целей, которые ставит перед собой человечество", — заключил Косачев.