Ангола предложила России разрабатывать местные горнорудные месторождения

Ангола предложила России разработку новых горнорудных месторождений, стороны уже обсудили этот вопрос, заявил посол России в Анголе Владимир Тараров.

"Да, такие предложения поступали и уже обсуждались в наших двусторонних контактах, в том числе и на уровне предпринимательских структур", — отметил Тараров в интервью РИА "Новости".

Ангола выдвигает подобные предложения через прозрачно проводимые международные тендеры. "И российские заинтересованные предприятия могут свободно принимать в них участие", — подчеркнул Тараров.

В частности, российский "Уралхим" построит в Анголе завод по производству удобрений на основе ангольских залежей фосфатов. "Этот проект будет стоить $1,2 млрд", — пояснил посол.

"Уралхим" и ангольская Grupo Opaia в октябре 2019 г. договорились построить к 2023 г. завод по производству карбамида и аммиака, соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны подписали на экономическом форуме "Россия-Африка" в Сочи.

Мощность завода составит 1,2-1,3 млн тонн карбамида в год, газ для производства намерена поставлять Ангола. Стороны рассматривают возможность экспорта удобрений в сопредельные страны.