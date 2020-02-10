Бюджетные расходы Китая в 2019 году выросли на 8,1%

Бюджетные расходы Китая в 2019 году увеличились на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, сообщило Министерство финансов страны.

Доходы бюджета в прошлом году повысились на 3,8%. Налоговые поступления выросли на 1% на фоне значительного сокращения налогов.

Неналоговые поступления, включая доходы от государственных предприятий, штрафов и конфискаций, подскочили на 20,2%.

В 2019 году бюджетные расходы составили 23,89 трлн юаней, доходы — 19,04 трлн юаней.

Снижение налогов и сборов превысило 2,3 трлн юаней ($329,5 млрд) в 2019 году. Минфин КНР отметил, что снижение налогов и сборов продолжится в 2020 году.

Министерство финансов выделило на 2020 год квоту на выпуск специальных облигаций местных органов власти на сумму 1,29 трлн юаней. В ноябре власти Китая перенесли на 2019 год 1 трлн юаней из квоты на 2020 год, чтобы стимулировать экономику.

Местные органы власти использовали 55,4% квоты на выпуск облигаций, говорится в сообщении Минфина.

В прошлом году экономика Китая выросла на 6,1%, минимальными темпами с 1990 года.

Вторая по величине экономика мира столкнулась с понижательным давлением на фоне ослабления инвестиций и потребления, а также торгового конфликта с США.

В то время как торговая напряженность ослабла после подписания торгового соглашения первой фазы между Вашингтоном и Пекином, вспышка коронавируса создала новую угрозу для экономики.