Помощник паралимпийца Асташова заявил, что тот устроился курьером не от нехватки денег

Помощник паралимпийца Михаила Асташова Иван Алыпов опроверг информацию о том, что спортсмен устроился работать курьером, чтобы накопить денег для участия в отборочных соревнованиях Паралимпиады-2020. Эти сведения представитель атлета назвал "домыслами журналистов".

"Это его личное желание – попробовать устроиться на работу. Потом его кто-то снял на мобильный телефон. Дальше уже журналисты раскачали историю, что ему нужны деньги", – цитирует РИА Новости помощника спортсмена Алыпова.

Собеседник агентства отметил, что вопрос с необходимой суммой был решен еще до того, как Асташов устроился работать курьером. Найти деньги помог олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин. Сам депутат еще в ноябре сообщил, что паралимпиец обратился к нему. По словам Алыпова, они с Асташовым пришли к парламентарию на прием и "обрисовали проблему.

"Вопрос был решен буквально за несколько дней", – подчеркнул Алыпов.

3 февраля в соцсетях и СМИ появились кадры, на которых Асташов был запечатлен на улицах Екатеринбурга в спецодежде доставщика еды. Сообщалось, что обладатель Кубка мира по паратриатлону, не имеющий рук и ног, вышел на работу, чтобы собрать 350 тысяч рублей на подготовку к Паралимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020 году.