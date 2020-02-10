10 февраля 202013:44

"Интер" в срочном порядке подписал контракт с вратарем Вивиано

EPA

Миланский "Интер" дозаявит для участия в матчах Серии "А" вратаря Эмилиано Вивиан0. В настоящее время 34-летний голкипер является свободным агентом, и поэтому на него не распространяются рамки трансферного окна.

Основной вратарь "Интера" Самир Ханданович сломал палец и пропустит около месяца. В двух последних встречах ворота миланцев защищал Давид Паделли, не имевший практики на протяжении нескольких лет. В связи с этим "Интер" решил усилить вратарскую позицию и заключить контракт с опытным Эмилиано Вивиано.

Эмилиано Вивиано выступал за ряд итальянских и зарубежных клубов, среди которых "Брешиа", "Палермо", "Сампдория", "Болонья", "Фиорентина", "Интер", лондонский "Арсенал", лиссабонский "Спортинг". Последним клубом Вивиано был СПАЛ, ворота которого он защищал в первом круге. Зимой Эмилиано стал свободным агентом. В ближайшее время он будет дозаявлен за "Интер".

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