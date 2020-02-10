10 февраля 202015:01

Отказавшая Брюсу: Тина Канделаки призналась, что ее жизнью всегда правил шанс

С начала 2000-х годов Тину Канделаки, по ее собственному признанию, было слышно практически "из каждого утюга. В "Судьбе человека" она вспоминает о родной Грузии, где красивую и талантливую девушку быстро заметили на телевидении, однако поначалу возникла проблема: Тинатин (это ее настоящее имя) не говорила на грузинском языке.

Однако желание работать на ТВ было столь велико, что за полгода она выучила грузинский. Но вскоре, когда ее номинировали на грузинский аналог "ТЭФИ", отцу ведущей намекнули, что Тине победить не дадут.

Тогда она рассталась с Грузией и, пообещав родителям, что станет знаменитой, уехала в Москву.

Сегодня генеральный продюсер спортивного канала "Матч ТВ", за создание которого Канделаки получила премию "ТЭФИ", по версии журнала Forbes входит в число самых богатых и влиятельных знаменитостей России.

Тина признается: несмотря на то, что мужского внимания к ней всегда было много, работа оставалась на первом месте.

Когда-то сам Брюс Уиллис звал ее с собой в Америку, но она отказалась.

Ее первым мужем стал российский предприниматель Андрей Кондрахин. В их браке, который длился 11 лет, родились дочь Мелания и сын Леонтий. Супруг, рассказывает Тина, жил ее жизнью и никогда не попрекал, что жена слишком много работает. Однако этот союз распался.

Во второй брак телеведущая вступила тайно – не хотела шумихи. С бизнесменом Василием Бровко, который моложе Тины на 11 лет, они вместе уже 12 лет. Секрет того, что пара смогла сохранить свои отношения, в том, что Канделаки, по ее признанию, мужа "не публичит".

В чем была причина расставания с первым мужем, и как Канделаки пережила развод? Почему отказалась уехать с Брюсом Уиллисом в США?

Как получилось, что в русской школе в Тбилиси Тина была единственной грузинкой? С какой суммой "в кармане" приехала покорять Москву, и почему говорит, что ее жизнь – это "не выбор, а последний шанс"?

Некоторые тайны своей жизни Тина Канделаки приоткрыла Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

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