iPhone и Apple Watch смогут открывать автомобили вместо ключа

Свежая прошивка для iPhone содержит "функцию-сюрприз", которая будет полезной для продвинутых автомобилистов. Смартфон можно будет использовать вместо автомобильного ключа.



Компания Apple выпустила бета-версию новой прошивки iOS 13.4 для разработчиков, в которой эксперты портала 9to5Mac обнаружили новую функцию под названием CarKey. Она позволит использовать iPhone или смарт-часы Apple Watch в качестве автомобильного ключа.



C помощью CarKey можно открывать и закрывать автомобиль, а также запускать двигатель — как в случае с традиционным бесключевым доступом. Функция будет работать с теми автомобилями, у которых есть встроенный чип NFC. То есть, чтобы автомобиль открылся со смартфона или часов, устройство должно находиться поблизости.



Настройки безопасности можно будет менять, но по умолчанию система не требует идентификации с помощью сканера Face ID. Процесс сопряжения смартфона с автомобилем будет осуществляться через приложение Wallet, после чего функцию CarKey можно будет добавить в синхронизированные часы Apple Watch. Финальная настройка системы производится с помощью приложений от конкретного автопроизводителя.



Интересно, что доступ к автомобилю с помощью CarKey через приложение Wallet можно будет передавать другим людям — например членам семьи или друзьям. Когда появится коммерческий релиз прошивки iOS 13.4, пока неизвестно.



Впрочем, хорошие новости для обладателей iPhone принесло и свежее обновление iOS 13.3.1. В последнем релизе исправлена ошибка, связанная с прерыванием телефонных звонков при подключении к автомобилю с помощью Apple CarPlay.