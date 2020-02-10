Пародист обобрал бывших вкладчиков "МММ"

Бывшие вкладчики "МММ" продолжают страдать от мошенников, которые сколачивают себе состояние на самой известной финансовой пирамиде России. В Кабардино-Балкарии задержали настоящего мастера телефонной мимикрии — мужчина обещал своим собеседникам компенсации, а в итоге опустошал их кошельки. Допрос пародиста-афериста сняли на видео.

Задержали уроженца Краснодарского края, который ранее был судим за оборот наркотиков, после жалобы одной пенсионерки. Мужчина под видом сотрудника юридической службы предложил ей получить компенсацию за ранее вложенные в ваучеры "МММ" средства, но попросил оплатить банковские услуги и перевести деньги на несколько счетов. Женщина доверилась злоумышленнику и лишилась 1,4 миллиона рублей.

У подозреваемого в мошенничестве дома обнаружили базу вкладчиков финансовой пирамиды, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк. Сам он не отпирался, признав, что, подделывая голоса, обзванивал потерпевших от действий Сергея Мавроди.

В настоящее время следователи устанавливают других его собеседников, чтобы установить сумму нанесенного ущерба.