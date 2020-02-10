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Коронавирус 39 минут назад

10 февраля 202015:25

У людей, запертых на Diamond Princess, сдают нервы. За сутки 66 заболевших

Global Look Press

У людей, запертых на Diamond Princess, сдают нервы. За сутки 66 заболевших. Надежды властей Японии на действенность мер по эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess первых заболевших коронавирусом 2019-nCoV не оправдались. Об этом в эфире программы "60 минут" рассказал собственный корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев.
По его словам, за последние три дня ситуация резко ухудшилась. В субботу заболело 3 человека, в воскресенье 6, среди которых один гражданин Украины. А сегодня уже рекордная цифра — 66 человек.

Власти Японии собираются проверить всех, кто находится на борту – это более 3500 человек. После окончания карантина планируется отпустить тех, у кого не проявились признаки заболевания, и оставить под наблюдение и на лечение людей, у кого эти признаки были выявлены или кто находился в плотном, непосредственном контакте с заразившимися.

Естественно, такое ухудшение ситуации не может не сказываться на эмоциональном состоянии людей. "Люди находятся в очень сложном положении: уже неделю не проводится уборка в каютах, не меняется белье и полотенца", — рассказал собкор.

"Сегодня японские пассажиры вывесили белую простынь, на которой была надпись, обращенная к журналистам. Они писали, что испытывают острую нехватку информации, а также просили привезти лекарства. Кроме того спрашивали, можно ли организовать доставку лекарств почтой".

Известно, что на борту около 100 человек с ограниченными возможностями, много пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Все они лишены полноценной медицинской помощи. Так, в пятницу с сердечным приступом была госпитализирована 83-летняя американка.

Мингажев отметил, что в такой резко ухудшившейся ситуации никто не возьмется делать прогнозы по срокам карантина. Пока, по официальным данным, карантин продлится до 19 февраля.

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