Женщина случайно разбила арт-объект за 20 тысяч долларов

Художественный критик Авелина Леспер случайно уничтожила арт-объект, стоимость которого составляет двадцать тысяч долларов. Это произошло на выставке Zona Maco в Мексике.

Как сообщает The Guardian, женщине не понравилась работа скульптора Габриэля Рико. Чтобы выразить свое презрение к произведению, Авелина Леспер поставила рядом с арт-объектом пустую банку из-под газировки. Затем женщина случайно разбила работу, поскольку слишком близко подошла к ней. После инцидента ей сообщили, что стоимость инсталляции составляет двадцать тысяч долларов.

В Instagram галереи OMR отмечается, что они очень расстроены случившимся. Организаторы выставки не понимают, как художественный критик с таким неуважением могла отнестись к работе скульптора. В галерее пояснили, что Габриэль Рико является одним из самых востребованных художников. По мнению представителей культурного учреждения, Авелина Леспер своим поступком продемонстрировала огромный недостаток профессионализма и уважения.

Разбитая инсталляция представляла из себя лист стекла, в котором находились футбольный и теннисный мячи, перо, нож и ветвь дерева. Произведение оценивается в 20 тысяч долларов. Посетители выставки приняли случившееся за часть представления.

Авелина Леспер предложила оставить работу разбитой, чтобы продемонстрировать зрителям ее эволюцию. Галерея отвергла данное предложение. Художественный критик, в свою очередь, заявила, что может "починить" арт-объект. В настоящее время организаторы выставки решают судьбу инсталляции вместе с ее автором.

Ранее сообщалось, что на одном из зарубежных аукционов продали композицию за 120 тысяч долларов. Произведение современного искусства представляет собой банан, приклеенный скотчем к стене.