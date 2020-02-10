Советник ЦБ Китая призвал рассмотреть вопрос о снижении базовой ставки по депозитам

Народный банк Китая должен рассмотреть вопрос о снижении базовой ставки по депозитам, чтобы банки могли снизить ставки по кредитам и помочь малому бизнесу пережить последствия вспышки коронавируса, заявил советник центробанка Ма Цзюнь. Об этом сообщает Reuters.

"Мы должны создать механизм распределения убытков для заинтересованных сторон, чтобы предотвратить чрезмерную концентрацию потерь на малых и средних предприятиях, которая может привести к серьезной безработице и социальной нестабильности", — предупредил Ма.

По его словам, Народный банк Китая может понизить базовую ставку по депозитам, чтобы предоставить коммерческим банкам больше возможностей снизить ставки по кредитам для компаний.

Зампредседателя Народного банка Китая Пан Гуншэн на этой неделе заявил, что экономика Китая может пострадать в первом квартале из-за вспышки коронавируса, хотя она восстановится, когда распространение вируса будет ограничено.

Регулятор будет поддерживать достаточную ликвидность и углублять реформы процентных ставок, сказал Пан на брифинге в пятницу.

Ма также отметил в понедельник, что правительство Китая должно повысить показатель дефицита бюджета, увеличить налоговые льготы и субсидии для малых фирм.

Ранее Министерство финансов КНР сообщило, что в 2019 году снижение налогов и сборов превысило 2,3 триллиона юаней ($329,5 миллиарда). Министерство добавило, что снижение налогов и сборов в стране продолжится и в этом году.