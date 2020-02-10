На Рублевке арестовали нарушителя ПДД, за которым числится 2 126 штрафов

Остановка купе BMW для рутинной проверки документов на Рублево-Успенском шоссе привела к детективному финалу: инспекторам ГИБДД пришлось буквально выцарапывать из салона машины водителя, который оказался злостным бесправным рецидивистом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве, в ходе проверки документов сотрудники ДПС выяснили, что у 34-летнего водителя кончился срок действия удостоверения, а потому он не имеет права на управление ТС. Следовательно, автомобиль должен был отправиться на штрафстоянку. Тем не менее, водитель отказался выходить из машины и заблокировал двери.

После долгих уговоров инспекторы вынуждены были разбить стекло водительской двери, причем удалось им это отнюдь не сразу. Однако владелец BMW вышел из машины только после того, как стекло осыпалось в салон. В ходе дальнейшей проверки гаишники выяснили, что за водителем числится 2 126 эпизодов нарушений ПДД (каких именно, ведомство не уточнило).

В отделении полиции, куда доставили рецидивиста, на него составили один протокол за неповиновение требованиям сотрудника полиции, и еще 184 - по статье 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания". Но на этом злоключения рецидивиста не закончились.

Одинцовским судом его отправили под административный арест на 7 суток. А когда нарушитель выйдет на свободу, ему предстоит участвовать в дальнейшем разбирательстве по поводу злостной неуплаты штрафов, и, вполне возможно, понести дополнительное наказание.