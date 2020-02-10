Бил лапами, кричал, а потом укусил: кот спас пенсионерку от гибели

79-летней жительнице Челябинска удалось избежать гибели благодаря своему коту Лехе, который вовремя предупредил ее об опасности.

В квартире пенсионерки замкнуло проводку. В это время женщина спала глубоким сном и рисковала погибнуть от отравления угарным газом. Историю спасения 74.RU рассказала грумер Эвелина Корниенко, которую пригласили хозяева, чтобы она привела в порядок кота после пожара.

По словам женщины, инцидент произошел в ночь на 4 февраля. Пенсионерка Дина Николаевна спала и сквозь сон почувствовала, как кот бьет ее по щекам лапами и кричит. Хозяйка не просыпалась, тогда питомец Леха решил укусить женщину за шею, в результате чего та и проснулась от острой боли. В этот момент вся квартира уже была в дыму, на кухне горели холодильник и плита. Дина Николаевна побежала к соседям, те вызвали МЧС. Спасатели смогли погасить разбушевавшееся пламя.

По словам внучки пенсионерки, у кота-спасителя уже почтенный возраст — пятнадцать лет. Раньше он жил у них с мамой, а последние два года поселился у бабушки, поскольку та похоронила мужа и ей было одиноко. Внучка рассказала: когда пенсионерка не слышит звонок телефона, кот начинает прыгать вокруг него, таким образом давая понять хозяйке, что необходимо поднять трубку. Так же Леха поступает, когда звонят в квартиру.

Кот отличался пышной шерстью, но теперь лишился ее, поскольку был черным от дыма, а мыться не хотел. "Теперь он с короткой стрижкой, но чистый", — рассказала внучка спасшейся пенсионерки.

К сожалению, иногда животные становятся виновниками несчастных случаев. Например, ранее сообщалось, что под Винницей бездомный кот задушил младенца, прыгнув к нему в коляску.