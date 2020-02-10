Охота на одиноких стариков: пожизненная рента как приговор

В декабре прошлого года в "Прямом эфире" рассказали о пенсионерах, для которых пожизненная рента становится, порой, смертным приговором. Жертвами мошенников, как правило, становятся одинокие больные старики.

Чудом осталась жива Наталья Волотовская, которую чуть не отравили после того, как она заключила договор пожизненной ренты с неким Виталием Деминым и завещала ему свою квартиру.

После той программы в редакцию обратились люди, которые тоже стали жертвами Демина. Так, потомок знаменитой цирковой династии Анатолий Тесленко рассказал, что они с матерью ухаживали за ее близкой подругой, и та составила завещание в его пользу, однако внезапно изменила его за три дня до смерти при участии все того же Демина.

Вскоре после той передачи в редакцию обратилась и еще одна пенсионерка, которая утверждает, что мошенники семь лет назад похитили ее мужа и лишили двух квартир.

До сих пор неизвестна судьба и 65-летней москвички Татьяны Пургиной, которая также пропала после совершения сделки с квартирой около года назад.

В этих двух историях фигурирует имя Сергея Лукьянова – полномочного представителя Пургиной, который был задержан полицией прямо в студии "Прямого эфира" по подозрению в причастности к ее исчезновению.

Однако Лукьянова очень быстро освободили, а запросы в правоохранительные органы натыкаются на глухую стену: у "опекунов", как правило, есть и долгосрочные доверенности от стариков на управление их имуществом, и другие "официальные" документы.

При этом самих пропавших пенсионеров найти невозможно, но все те же "опекуны" предоставляют якобы от их имени заявления с просьбами их не искать – мол, у них все в порядке.

Впрочем, у адвокатов, которые знают почерк пропавших стариков, есть большие сомнения в том, что подписывали эти заявления они сами.

Кто помог Лукьянову быстро освободиться после задержания полицией? Где прячут стариков мошенники, наживающиеся на их недвижимости? Правда ли, что следы надо искать в психоневрологических диспансерах, где у аферистов есть связи?

Какие хитроумные и многоходовые схемы придумывают они, чтобы выйти сухими из воды? Живы ли вообще оформившие "пожизненную ренту" старики, которых уже долгое время не могут разыскать?

Какие еще истории рассказали в студии другие пострадавшие от афер Демина, Левина и других "опекунов" пенсионеров? Откуда мошенники вообще узнают об одиноких и больных стариках?

Продолжение расследования этой темы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".



Редакция также обращается к Татьяне Пургиной или тем, кто ее видел или знает, где она находится, с просьбой позвонить по телефону 8 (499) 653 65 55, написать по электронной почте info@amefir.tv или по обычной почте по адресу: 129226, Москва, а/я "Прямой эфир".