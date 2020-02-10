Стрельба и драка: появилось видео побоища в Сергиевом Посаде

В Сети опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей конфликт, разгоревшийся в подмосковном Сергиевом Посаде в ночь на минувшее воскресенье, 9 февраля.

Группа мужчин жестоко избила двух оппонентов около кафе "Звездочка" на улице Институтской. На записи видно, как один из участников противостояние стреляет в людей, при этом, один из выстрелов достался противнику, лежавшему на земле.

После того, как пострадавшие были окончательно повержены, "победители" покинули место драки. Как сообщает ТАСС, их поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Избитые мужчины госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. По данным некоторых СМИ, они являются уроженцами Таджикистана.

Причины, спровоцировавшие жесткое противостояние, пока не раскрываются.