В КНР признали эффективность российской системы выявления коронавируса

Китайские специалисты проверили российскую тест-систему выявления коронавируса 2019-nCoV и отметили ее высокую эффективность. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

У российской системы диагностики есть преимущество перед зарубежными аналогами. Как пояснила Попова, тест-систему отечественного производства можно хранить при температуре плюс 4 градуса, тогда как все остальные – при минус 20.

Как сообщает "Интерфакс", российские медики готовы предоставить эту систему государствам Евразийского экономического союза.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, началась в середине декабря прошлого года в китайском городе Ухань. По данным на 10 февраля, в КНР число заразившихся превысило 40 тысяч человек. 908 случаев заражения закончились летальным исходом. Всего за пределами материкового Китая зарегистрировано свыше 350 случаев заражения.

Как ранее сообщила Анна Попова, в России под наблюдением медиков в связи с коронавирусом находятся 20 тысяч человек.