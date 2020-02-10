Производство алкоголя в России упало в январе

Производство алкогольной продукции в январе 2020 года в России сократилось на 17,6% в годовом выражении, объем составил 9,3 миллиона декалитров, сообщил Национальный союз защиты прав потребителей.

В основном сокращение объемов производства связано с сокращением производства водки в январе на 13,7% — до 4,4 миллиона декалитров.

Производство коньяка в январе в годовом выражении увеличилось на 20,6% — до 0,61 миллиона декалитров, шампанских и игристых вин — на 23,9%, до 0,84 миллиона декалитров, а этилового спирта — на 1,2%, до 3,83 миллиона декалитров.

Объем производства ликероводочной продукции с содержанием алкоголя до 25% сократился на 3,2% — 0,17 миллиона декалитров, а производство ликероводочных изделий с содержанием спирта выше 25% объема снизилось на 2,8% — до 0,46 миллиона декалитров.

В то же время снизился выпуск тихих вин — на 30,3%, до 1,14 миллиона декалитров, фруктовых (плодовых) вин — на 19,9%, до 0,55 миллиона декалитров, винных напитков (без добавления этилового спирта) — на 74,7%, до 0,4 миллиона декалитров.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин объяснил это ростом акцизов на вина из нероссийского сырья, поскольку ранее около 60% производства вина приходилось именно на данную категорию.