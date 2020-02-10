Песков: встреча Путина с Эрдоганом не планируется, но и не исключается

Москва по-прежнему сохраняем обеспокоенность развитием ситуации в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планировалась. Но в Кремле не исключили ее организации при необходимости.

Это вызвано обострением ситуации в Сирии, отмечает "Интерфакс". 10 февраля в Идлибе при артиллерийском ударе сирийских войск по наблюдательному пункту у аэропорта Тафтаназ погибли пять турецких солдат. Турецкая армия ответила по сирийским позициям огнем.

Под артиллерийский обстрел сирийских войск в Идлибе в начале февраля попали турецкие военные, восемь человек погибли. Тогда турецкие подразделения попытались сменить позиции, не предупредив об этом ни Москву, ни Дамаск.

При этом министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая армия ударили по 54 точкам сосредоточения сирийских войск. По его словам, "были нейтрализованы" 76 сирийских солдат.

Сирийская армия взяла под контроль ключевой населенный пункт — город Саракиб, расположенный на пересечении двух стратегических трасс — М4 (Латакия – Алеппо) и М5 (Дамаск – Алеппо). Турецкий наблюдательный пост на трассе М5 оказался в тылу сирийских войск. До ближайших позиций боевиков-союзников Турции от него не менее 10 километров. При этом боевики из Идлиба из-за спин турецких военных продолжили нападения на сирийских военных, а также запуски беспилотников по российской авиабазе в Хмеймиме.

Москва и Анкара продолжают обсуждать идлибские проблемы. При этом Турция усилила свой военный контингент в регионе.