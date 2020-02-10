10 февраля 202018:26

Английскому футболисту Гаскойну вживили антиалкогольные гранулы

AP Images

Знаменитый английский футболист Пол Гаскойн предпринял очередную попытку излечиться от алкоголизма. В живот 52-летнему Гаскойну были вживлены специальные гранулы, вызывающие неприятие спиртных напитков.

Операция была сделана в Австралии, и обошлась Полу в 25 тысяч долларов. Если бывший футболист выпьет больше кружки пива или бокала вина, то у него начинается тошнота. Это средство не позволяет Гаскойну напиться. Сам Пол считает эту меру эффективной.

Пол Гаскойн, в прошлом полузащитник "Ньюкасла", "Тоттенхэма", "Рейнджерс", "Лацио" и сборной Англии, более двадцати лет является хроническим алкоголиком. Пол предпринимал несколько попыток преодолеть привычку, ставшую болезнью. Но ни одна из них не увенчалась успехом.

Сейчас

17:20

Суд арестовал пранкера, изображавшего в метро заражение коронавирусом

16:15

Для генерала Следственного комитета обвинение просит 16 лет колонии

13:22

Москва и Киев не ведут разговор об обмене послами

11:45

Террористам из "Сети" дали от 6 до 18 лет

09:25

Мишустин требует от министров не раздавать обещаний

08:20

Столкновение катеров в Таиланде: погибли двое детей из России

04:53

ДТП парализовало движение по Лефортовскому тоннелю

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Роспотребнадзор не видит оснований вводить в РФ карантин в связи с коронавирусом

Роспотребнадзор не видит оснований вводить в РФ карантин в связи с коронавирусом

1 час назад
Гибель детей в Таиланде: туристы рассказали об опасных лодках и отсутствии правил движения

Гибель детей в Таиланде: туристы рассказали об опасных лодках и отсутствии правил движения

1 час назад
Суд арестовал шутника, изображавшего в вагоне приступ болезни

Суд арестовал шутника, изображавшего в вагоне приступ болезни

1 час назад
Для генерала Следственного комитета обвинение просит 16 лет колонии

Для генерала Следственного комитета обвинение просит 16 лет колонии

2 часа назад
Достанет даже в верхних слоях атмосферы. Разработчик рассказал о комплексе С-500

Достанет даже в верхних слоях атмосферы. Разработчик рассказал о комплексе С-500

48 минут назад
Получивший более 2 тысяч штрафов водитель заставил инспекторов бить стекла его BMW

Получивший более 2 тысяч штрафов водитель заставил инспекторов бить стекла его BMW

2 часа назад
Бил лапами, кричал, а потом укусил: кот спас пенсионерку от гибели

Бил лапами, кричал, а потом укусил: кот спас пенсионерку от гибели

1 час назад
Суд вынес приговор мужчине, который заставлял пасынка стоять коленями на макаронах

Суд вынес приговор мужчине, который заставлял пасынка стоять коленями на макаронах

1 час назад
Сирийцы открыли огонь по турецким войскам. Есть погибшие

Сирийцы открыли огонь по турецким войскам. Есть погибшие

2 часа назад
"Оскар"-2020. Фотолента

"Оскар"-2020. Фотолента

6 часов назад
Женщина случайно разбила арт-объект за 20 тысяч долларов

Женщина случайно разбила арт-объект за 20 тысяч долларов

3 часа назад
Отказавшая Брюсу: Тина Канделаки призналась, что ее жизнью всегда правил шанс

Отказавшая Брюсу: Тина Канделаки призналась, что ее жизнью всегда правил шанс

4 часа назад
"Лёд 2" выходит на широкий экран

"Лёд 2" выходит на широкий экран

2 часа назад
"Чернобыль: Бездна". Опубликованы трейлер и постер к новому фильму Данилы Козловского

"Чернобыль: Бездна". Опубликованы трейлер и постер к новому фильму Данилы Козловского

3 часа назад
Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

10 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": Сотня определила новых финалистов

"Ну-ка, все вместе!": Сотня определила новых финалистов

23 часа назад
Оставлять Bluetooth включённым на Android оказалось небезопасно

Оставлять Bluetooth включённым на Android оказалось небезопасно

1 час назад
Химики из России и Китая научились очищать сточные воды от антибиотиков

Химики из России и Китая научились очищать сточные воды от антибиотиков

1 час назад
Обглоданный псами труп без конечностей нашли в Новой Москве

Обглоданный псами труп без конечностей нашли в Новой Москве

1 час назад
В КНР признали эффективность российской системы выявления коронавируса

В КНР признали эффективность российской системы выявления коронавируса

1 час назад
Стрельба и драка: появилось видео побоища в Сергиевом Посаде

Стрельба и драка: появилось видео побоища в Сергиевом Посаде

1 час назад
Samsung представил новый гибкий смартфон в трансляции "Оскаров"

Samsung представил новый гибкий смартфон в трансляции "Оскаров"

1 час назад
Новейшая атомная подлодка придет на флот через полтора месяца

Новейшая атомная подлодка придет на флот через полтора месяца

2 часа назад
Похищенный в детстве мужчина в 27 лет нашел мать и получил первый паспорт

Похищенный в детстве мужчина в 27 лет нашел мать и получил первый паспорт

2 часа назад
На Европу обрушился сильнейший за 7 лет шторм

На Европу обрушился сильнейший за 7 лет шторм

3 часа назад
Пиар на костях или торги без правил: мэр Львова взял в заложники прах советского разведчика

Пиар на костях или торги без правил: мэр Львова взял в заложники прах советского разведчика

3 часа назад
У людей, запертых на Diamond Princess, сдают нервы. За сутки 66 заболевших

У людей, запертых на Diamond Princess, сдают нервы. За сутки 66 заболевших

3 часа назад
Новый Hyundai Solaris для России: внешность официально раскрыта

Новый Hyundai Solaris для России: внешность официально раскрыта

3 часа назад
Пародист обобрал бывших вкладчиков "МММ"

Пародист обобрал бывших вкладчиков "МММ"

4 часа назад
Приемная мать избила семилетнего ребенка за неправильное написание буквы

Приемная мать избила семилетнего ребенка за неправильное написание буквы

4 часа назад
Исследование: четыре из пяти корпоративных сетей в России заражены вирусами

Исследование: четыре из пяти корпоративных сетей в России заражены вирусами

4 часа назад
Студия Disney потребовала штраф за "Короля Льва" у школы

Студия Disney потребовала штраф за "Короля Льва" у школы

4 часа назад
Кремль: Путин не вмешивается в дело "Сети"

Кремль: Путин не вмешивается в дело "Сети"

4 часа назад
Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли

Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли

4 часа назад
Со сцены "Оскара" неожиданно прозвучала русская речь

Со сцены "Оскара" неожиданно прозвучала русская речь

5 часов назад
Названы регионы России с самым доступным и дорогим бензином

Названы регионы России с самым доступным и дорогим бензином

5 часов назад
В честь Дня российской науки: топ-10 интересных научно-популярных видео

В честь Дня российской науки: топ-10 интересных научно-популярных видео

5 часов назад
От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

5 часов назад
Убийство охранника: Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик"

Убийство охранника: Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик"

7 часов назад
Пользователей Windows 7 лишили функции выключения

Пользователей Windows 7 лишили функции выключения

7 часов назад
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт

9 часов назад
Александра Солдатова выступила с показательным номером на московском этапе Гран-при

Александра Солдатова выступила с показательным номером на московском этапе Гран-при

9 часов назад
Запущен зонд, который впервые "увидит" полюса Солнца

Запущен зонд, который впервые "увидит" полюса Солнца

9 часов назад
Билл Гейтс заказал экологичную суперъяхту на водородном топливе

Билл Гейтс заказал экологичную суперъяхту на водородном топливе

10 часов назад
10 компаний, меняющих мир к лучшему

10 компаний, меняющих мир к лучшему

12 часов назад
Большунов установил рекорд Кубка мира среди российских лыжников

Большунов установил рекорд Кубка мира среди российских лыжников

12 часов назад
Фильм "Холоп" собрал 3 миллиарда в российском прокате

Фильм "Холоп" собрал 3 миллиарда в российском прокате

09.02.2020 16:14

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку