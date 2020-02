Главе европейской дипломатии пришлось извиняться за "синдром Греты"

"Легко устраивать демонстрации в защиту климата, пока тебя не попросят внести материальный вклад в это дело", — заявил глава верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он назвал молодежное движение по борьбе с изменениями климата "синдромом Греты", выразив сомнение, что молодежь готова изменить свой образ жизни.

Но после поднявшейся волны критики главному европейскому дипломату пришлось извиняться за свои недипломатичные заявления, которые могли кого-либо обидеть, сообщает ТАСС. Он принес извинения у себя в Twitter.

Just coming back from US trip, and I want to apologise to anyone that may have felt offended by my inappropriate reference to the important youth movement fighting #climatechange