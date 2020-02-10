Двухэкранный смартфон Microsoft засняли на видео. И он глючит

На YouTube появилось первое "живое" видео с прототипом Surface Duo - двухэкранного Android-смартфона Microsoft. "Шпионский" ролик без звука и низкого качества был снят в одной из электричек Ванкувера. Скорее всего, прототип устройства тестировал инженер компании по дороге на работу.

На ролике два 5,6-дюймовых экрана Surface Duo показаны в сложенном и развернутом состоянии, в виде общего дисплея диагональю 8,6 дюйма. В действии можно увидеть как приложения Google, включая карты и магазин Google Play, так и собственные сервисы Microsoft, такие как Android-лончер и браузер Edge. Работает устройство на Android 10 с темной темой.

Судя по видео, двухэкранный смартфон далек от готовности. Интерфейс кажется не слишком отзывчивым, иногда не вытягиваются "шторки" при свайпе от края экрана. В одном случае одна из программ зависла, и её пришлось принудительно закрыть, в другом приложение отказалось растягиваться после перехода из ландшафтного режима в портретный.

Концепт Surface Duo был представлен в октябре прошлого года. Внутри "раскладушки" - чип Snapdragon 855, а работает она на Android со слегка модифицированной в духе Windows 10X (спецверсии Windows для двухэкранных устройств) оболочкой.

Как ожидается, новинка выйдет к осени 2020 года. Помимо Microsoft, над складными двухэкранными моделями работают партнеры, включая Dell, HP, Lenovo и Asus.