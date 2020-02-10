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10 февраля 202018:09

Квартальное производство смартфонов упадет вдвое из-за коронавируса

EPA

Продажи смартфонов в Китае могут упасть на 50% в первом квартале из-за того, что многие розничные магазины закрылись на длительный период, а производство еще не полностью возобновилось из-за быстро распространяющегося коронавируса, сообщает Reuters.

Исследователи компании Canalys сообщают, что запланированные поставщиками запуски новых продуктов будут отменены или отложены. В частности, эпидемия может нарушить планы Китая по развертыванию инфраструктуры сетей пятого поколения. Именно 5G эксперты называют движущей силой, способной вернуть рынок смартфонов к росту.

Canalys ожидает, что в первом квартале поставки смартфонов из Китая сократятся вдвое по сравнению с первым кварталом прошлого года, в то время как исследователи IDC прогнозируют снижение на 30%.

Компания TrendForce также ухудшила прогноз по производству смартфонов на первый квартал 2020 года. Аналитики полагают, что в январе-марте в мире будет выпущено 275 млн смартфонов, что на 12% по сравнению с 2018-м.

Эксперты считают, что меньше всех от последствий эпидемии коронавируса пострадает южнокорейская Samsung, большая часть производства которой сосредоточено во Вьетнаме. Тем не менее, Samsung закупает в Китае ряд компонентов, поэтому аналитики снизили прогноз и в отношении нее. 

Ранее Apple сообщала о том, что ее магазины в Поднебесной пока будут закрыты, а Foxconn, собирающая на своих заводах iPhone, пока не может полностью восстановить работу. TrendForce ожидают квартальные поставки смартфонов Apple в пределах 41 млн штук, что примерно на 10% ниже изначальной оценки в 45,5 млн устройств.

Apple Inc на прошлой неделе сообщила о продлении закрытия розничных магазинов в Китае, тогда как Foxconn, осуществляющая сборку iPhone, пока не может полностью восстановить работу своих заводов.

Huawei сообщила, что ее производственные мощности работают в нормальном режиме. В TrendForce пересмотрели в сторону снижения оценку производства смартфонов Huawei.  Прогнозы в отношении Oppo и Vivo снижены на 14% и 15% соответственно, до 2,45 и 1,7 млн штук.

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